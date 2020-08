ANTONELLO CERRATO: “LISTA DE LUCA PRESIDENTE SARA’ LA GRANDE SORPRESA DELLE REGIONALI 2020”

Anche in Provincia di Avellino, all’interno della coalizione che sostiene Vincenzo De Luca, cresce l’attenzione per la lista De Luca Presidente. Ed a intervenire, proprio nelle ultime ore, alla vigilia delle ultime scelte per la definizione delle liste è il consigliere comunale di Montoro Antonello Cerrato.

“Sono certo della vittoria del Presidente De Luca e sono altrettanto certo della grandissima affermazione che avrà la lista De Luca Presidente che non è una semplice civica come le altre ma rappresenta un contenitore politico in grado di esprimere tutta la forza di un’idea e di un gruppo di persone legato al Presidente”.

Cerrato, oramai in tutti gli ambienti politici, viene dato per candidato nella lista De Luca Presidente: “E’ l’unica opzione credibile che vedo, in questa fase, perchè esiste un gruppo già solido e forte al quale, spero, di poter portare il mio contributo, per la vittoria di De Luca ma anche per consentire alla Lista De Luca Presidente di essere il primo partito in Provincia di Avellino”.