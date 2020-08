Una guida destinata al mondo del volontariato e dello sport nasce su iniziativa della Uildm, che è ente proponente, e Sodalis, Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Salerno in collaborazione attiva con il Comitato Italiano Paralimpico. Si tratta di un opuscolo per meglio orientarsi nel mondo dello “sport sociale”. A presentarla è Antonello Di Cerbo, candidato al consiglio regionale con il Partito Socialista Italiano.

