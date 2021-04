ANTONIO IANNONE (FDI): “DE LUCA PARLA DELLA JUVE MA LA CAMPANIA E’ PRIMA PER CONTAGI”

Siamo al surreale. La Campania ha il triste primato per contagi giornalieri e di attualmente positivi, oltre 90mila, e il governatore si diletta a parlare dei fallimenti dirigenziali della Juventus. De Luca impegna il tempo a fare il commentatore da bar mentre la Campania rischia più di altri territori, sia per quanto riguarda l’aspetto sanitario sia per ciò che riguarda la ricaduta sociale della crisi. Se volessimo stare al suo gusto di evadere per fare pagelle agli altri potremmo dire che Vincenzo De Luca è l’Andrea Agnelli della Campania”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario regionale di FdI in Campania.