ANTONIO IANNONE (FDI): “DI NUOVO CANCELLATA FRECCIA ROSSA SALERNO-ROMA PER I PENDOLARI”

“Ci risiamo, alla faccia di quei parlamentari di maggioranza che mesi fa assicuravano che la freccia Salerno-Roma delle 5,15 non sarebbe mai stata soppressa. Dal sito di Trenitalia è scomparsa ancora una volta la freccia in questione e dal primo di aprile non è più possibile prenotare questo essenziale collegamento, che consente ai pendolari della provincia di Salerno di essere in orario a Roma per prendere, puntualmente, servizio al proprio posto di lavoro. Presenterò una nuova interrogazione al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture per dare voce a questi cittadini che già conducono una vita di sacrifici per tenere insieme lavoro e famiglia, pagando abbonamenti certamente non economici. Non si capisce perché si tenti periodicamente di sopprimere questo collegamento, tenendo conto che quello successivo delle ore 5,51 non è utile ad essere a Roma per la presa in servizio alle ore 8. Trenitalia deve farsene una ragione: la freccia delle 5,15 deve continuare ad essere garantita, non c’è assolutamente alcuna ragione perchè sia soppressa in quanto ai pendolari salernitani va assicurato il diritto alla mobilità”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania.