“Ci fa piacere che il Sindaco di Salerno sia guarito. Meno piacere ci fa il fatto che sia l’unico caso in Campania che abbia ricevuto esito del tampone molecolare in poche ore. Non è proprio la consuetudine per i cittadini.” Lo scrive il Senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, proprio nella giornata in cui è stato certificato il clamoroso ritardo nella esecuzione e lavorazione dei temponi da parte delle Usca, presenti sul territorio della Provincia di Salerno.

Share on: WhatsApp