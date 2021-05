ATTILIO PIERRO (LEGA): “CON IL MINISTRO STEFANI PER DARE VOCE ALLA DISABILITA’ “

Ultima tappa, in Provincia di Salerno, per la due giorni in Campania del Ministro per le Disabilità Erika Stefani che, questa mattina, accompagnata dal Consigliere Regionale Attilio Pierro, ha fatto visita alla sede dell’Anfass di Salerno.

Stamane ho avuto il piacere di accompagnare il Ministro Erika Stefani in visita alla Fondazione ANFFAS Salerno “Giovanni Caressa Onlus”, è fondamentale sostenere chi opera quotidianamente nell’aiutare persone con disabilità.

Lo scrive il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro.

Con il Ministro Stefani, prossimamente, ci saranno altre occasioni di incontro nella nostra provincia, per dare voce a chi purtroppo negli anni è stato dimenticato dalla politica politicante. Noi ci siamo e ci saremo sempre.