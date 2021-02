AUTORITA’ PORTUALE, IL MINISTRO DE MICHELI FIRMA LA NOMINA DI ANDREA ANNUNZIATA

Il Ministro dei Trasporti De Micheli ha firmato il Decreto con il quale nomina Andrea Annunziata Presidente dell’Autorità Portuale Tirreno Centrale che ricomprende i porti di Napoli, Salerno e Castellabate. Il provvedimento conclude un iter, iniziato sul finire del 2020, quando era scaduto il bando per la presentazione delle domande e dei curricula da parte dei candidati alla Presidenza dell’Ente.

Per Andrea Annunziata si tratta di un ritorno al passato: dopo una esperienza in Sicilia, l’ex Sottosegretario ai Trasporti torna in Campania alla guida dell’Autorità Portuale tre le piu’ importanti d’Italia.