BARONISSI. OPPOSIZIONE CRITICA IL BILANCIO 2021: “NON TIENE CONTO DELL’EMERGENZA”

«Rispetto allo scorso anno, come consiglieri di opposizione del Comune di Baronissi, abbiamo deciso di non votare il bilancio di previsione di cui si è discusso ieri in Consiglio comunale. I motivi sono chiari e semplici: abbiamo avuto l’impressione di dover approvare un bilancio ordinario che non tiene conto del momento di straordinaria emergenza che stiamo vivendo». A dirlo è il leader dell’opposizione Luca Galdi, a nome di tutti i colleghi della minoranza. «Nel documento esposto ci sono positività come la programmazione di qualche intervento di manutenzione che migliorerà la sicurezza, qualche lavoro pubblico e il fatto che i tributi non siano aumentati. Ma è mancato quel valore aggiunto, quell’elemento che caratterizzasse questo bilancio e tenesse conto del grave momento di crisi che vive il Paese. Da parte nostra abbiamo proposto di mettere in campo sin da subito misure importanti: un programma socio-culturale per i ragazzi che stanno subendo in modo pesante gli effetti di questa pandemia, dovendo rinunciare alla socialità e alla didattica in presenza; un programma di aiuto alle famiglie e alle attività che hanno subito gravi ripercussioni a causa del Covid. Ci è stato risposto che misure di sostegno verranno proposte a breve ma avremmo voluto discuterne nelle apposite commissioni, per dare anche il nostro contributo». Nel corso della seduta di è discusso anche delle modifiche da apportare ai regolamenti della consulta per la cultura e di quella per le attività produttive. «Su nostra proposta – conclude Galdi – è stato rinviato il voto su questo argomento che nei giorni scorsi ha provocato non poche polemiche e che a nostro giudizio va analizzato con maggiori attenzione».

