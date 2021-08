BATTIPAGLIA. ANTONIO VISCONTI SOTTOSCRIVE IL PROGETTO “MARE E TERRA”

Salvatore Vozza , ex parlamentare, ha ribadito che il tema fondamentale per uscire dalle difficoltà riguarda

«i fondi a disposizione per programmare il futuro e ridurre il gap tra i comuni del Sud Italia e quelli del Nord. Questa campagna elettorale arriva in un momento in cui bisogna aprirsi e non chiudersi, pensando a un distretto produttivo tramite i fondi nazionali».

Sulla stessa linea d’onda anche il candidato a sindaco Damiano Capaccio. «Dobbiamo fare rete con degli obiettivi ben precisi – afferma Capaccio -. Abbiamo una grande risorsa, il mare, ed Eboli e Battipaglia hanno il compito di rivendicarla come una loro ricchezza. Ancora oggi, non ci sentiamo città del mare. Cogliere le opportunità di finanziamento, tramite un coordinamento e una progettualità di una classe politica all’altezza delle nuove sfide

». Antonio Visconti , candidato a sindaco per la coalizione di centrosinistra a Battipaglia, pone l’accento sull’area

produttiva: «Battipaglia ed Eboli – dice Visconti – devono essere un’unica area produttiva, sfruttando le due aree industriali e le eccellenze agricole. Questi sono i punti di partenza per garantire sviluppo e innovazione. C’è un legame profondo tra le due città, che ha toccato il punto più basso negli ultimi anni a causa d’un’amministrazione incapace di dialogare. Che sia BEI (Battipaglia ed Eboli Insieme) o EBI (Eboli e Battipaglia Insieme) lo slogan del futuro poco cambia: sfruttiamo i nostri punti di forza per offrire un progetto politico concreto, e dare una speranza di un futuro dignitoso ai giovani di questa terra».