BATTIPAGLIA. IL PD CHIEDE AL SINDACO FRANCESE CHIAREZZA SULLE DIMISSIONI DI DAVIDE BRUNO

Il fallimento del prospettato rinnovamento è sotto gli occhi di tutti: 11 milioni di euro è l’ammontare dei finanziamenti ottenuti dal Governatore De Luca e dalla Regione Campania per la ricostruzione della scuola Fiorentino, in stato di totale abbandono, della De Amicis e per la pubblica illuminazione, – opere che da quasi tre anni attendono invano di essere appaltate.

L’Amministrazione guidata dalla Sindaca Francese in cinque anni non è stata capace di governare la città e di formare una nuova classe dirigente nel segno dell’etica tanto declamata.

Per il resto Battipaglia è ferma, trascurata, ingovernata e di fronte a tale totale inefficienza, la Sindaca ed i suoi transfughi seguaci, hanno anche il coraggio di dire che forze esterne vogliono mettere le mani sulla città!

Il Partito Democratico aldilà dell’appartenenza e dell’inaffidabilità politica della Sindaca di Battipaglia (esperta in cambi di casacca) ha dimostrato, anche questa volta, di avere a cuore esclusivamente il futuro e la formazione dei giovani talenti della nostra terra.

Il Partito Democratico e tutte le forze dell’ampia coalizione che candidano Antonio Visconti alla guida della Città di Battipaglia mettono in campo donne e uomini con le competenze giuste per dar vita ad una nuova stagione politica per la città.

È il momento della svolta non delle chiacchiere gonfie di retorica, saccenza e rancore, è il momento di correre per scrivere “Una Bella storia”. Riprendiamo in mano il destino di Battipaglia, diamo alla nostra città il futuro che merita!