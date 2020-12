Il centro destra boccia il Bilancio di Previsione della Giunta De Luca per l’anno 2021. Questa mattina conferenza stampa dei capi gruppo di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, insieme al consigliere regionale Stefano Caldoro. Secco il no al documento che, domani, arriverà in Consiglio Regionale.

Ecco il giudizio di Stefano Caldoro.