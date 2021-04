CAMBIAMO!: “BLITZ VALLO DI DIANO, AVANTI INDAGINI E RESTITUIRE AMBIENTE ALLE POPOLAZIONI”

Il Coordinamento Provinciale di Salerno di Cambiamo, esprime un senso di sgomento, contrarietà, rabbia e repulsione di fronte ai gravissimi atti illeciti di natura ambientale che stanno colpendo le aree a sud della nostra provincia.

Veri sciacalli che pur di guadagnare denaro sporco non si fermano davanti a nulla compromettendo la salute di tutti i nostri concittadini.

Ci auguriamo che l’azione di repressione posta in essere dalle forze dell’ordine con le operazioni “Shaman” e “La febbre dell’oro nero” dia la possibilità alla Magistratura di punire severamente queste persone e che in tempi brevi sia possibile restituire alla popolazione aree non più inquinate.

Noi di Cambiamo ci auguriamo che dopo queste brillanti operazioni sia possibile poter reprimere in via definitiva tali azioni criminose e ci impegniamo a garantire il massimo supporto a chi voglia con noi combattere questi sporchi traffici.

Bruno Ruotolo e Niko Peduto

Responsabili dipartimento Difesa e Sicurezza

Coordinamento Provinciale di Salerno di Cambiamo.