CASALEGGIO LANCIA “CONTROVENTO”, IL MANIFESTO POLITICO CHE SPACCA DEFINITIVAMENTE IL M5S

Guerra totale tra Movimento 5 Stelle e Rousseau, con lo spettro della scissione che si avvicina sempre di più. L’Associazione di Davide Casaleggio, che gestisce la piattaforma del M5S, annuncia per mercoledì 10 marzo la presentazione del manifesto “ControVento”: “Non è più tempo di accontentarsi. Non è più tempo di limitare l’immaginazione. Non è più tempo di tenere i sogni a terra. Non è più tempo di avere sogni moderati. E’ tempo di confronto, di idee ribelli, di sogni che non siano bollati di utopia da chi non ha capacità, voglia o coraggio di realizzarli”, il guanto di sfida lanciato da Rousseau sul Blog delle Stelle. A stretto giro arriva la ‘risposta’ di Beppe Grillo, che sul proprio sito presenta il ‘suo’ manifesto, dal titolo: “La rivoluzione Mite del M5S”.

