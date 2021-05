CENTRO DESTRA UNITO ALLE COMUNALI 2021 MA RESTA IL REBUS DEI NOMI DEI CANDIDATI

Si è concluso senza alcuna novità di rilievo il summit che, nel pomeriggio di oggi, a Montecitorio, nella sala del Gruppo della Lega, ha visto riunirsi i leader del centro destra: Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Giovanni Toti (da remoto), Lorenzo Cesa e Giovanni De Poli. I leader dei partiti della coalizione di centro destra hanno ribadito la necessità di correre insieme alle prossime elezioni comunali 2021 ma resta ancora irrisolto il rebus sui nomi dei candidati, anche e soprattutto nelle principali città come Roma, Milano, Napoli e Torino.

Nessun passo in avanti ma, secondo alcune indiscrezioni filtrate, è emerso qualche nome nuovo sul tavolo: Maurizio Gasparri di Forza Italia per la candidatura a sindaco di Roma, Annarosa Sacca, Presidente di Federfarma, per il Comune di Milano.

Per Napoli il centro destra ha preferito il silenzio sulla candidatura di Catello Maresca che sta attendendo l’ok della apposita Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura per l’aspettativa richiesta per la partecipazione alle prossime elezioni comunali del centro partenopeo.