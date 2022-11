COMMISSIONI PARLAMENTARI. OGGI TOCCA AL SENATO: ATTESA PER IANNONE (FDI), CASTIELLO E BILOTTI (M5S)

Dopo la Camera dei Deputati, oggi toccherà all’aula di Palazzo Madama procedere alla composizione delle Commissioni che al Senato, a differenza della Camera dei Deputati, sono solo 10 dopo il taglio del numero dei parlamentari. C’è, dunque, attesa per conoscere la destinazione dei senatori della Provincia di Salerno: a cominciare da Antonio Iannone (Fratelli d’Italia) – che già fa parte del Consiglio di Presidenza del Senato quale Segretario – ed anche per i due senatori del Movimento 5 Stelle Franco Castiello (per il quale pare esserci l’indicazione per la Commissione Bilancio) ed Anna Bilotti.

Share on: WhatsApp