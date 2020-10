COMUNALI 2020. GLI ELETTORI SCELGONO LA CONTINUITA’, UNICA NOVITA’ A PAGANI CON DE PRISCO

Si è concluso il lungo turno delle Comunali 2020 in Provincia di Salerno con i quattro comuni, con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che hanno scelto la continuità, tranne a Pagani dove a vincere le elezioni è stato Lello De Prisco. A Cava de’ Tirreni, Eboli ed Angri gli elettori hanno scelto nella direzione della continuità premiando Vincenzo Servalli e Massimo Cariello al primo turno, Cosimo Ferraioli al ballottaggio.

Nessuna sorpresa, anche per i ballottaggi le previsioni della vigilia sono state rispettate fino in fondo. I Sindaci in carica hanno potuto usufruire della grande visibilità di cui hanno goduto nel periodo acuto dell’emergenza Covid 19: e cosi’ gli elettori si sono fidati dell’usato garantito, perchè al di là delle appartenenze politiche i primi cittadini sono stati in prima linea da Marzo fino ad oggi. A Pagani arriva un segnale importante per il centro destra che, evidentemente, deve rivedere qualcosa a livello locale: la classe dirigente di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia esce con le ossa rotte come anche il Partito Democratico. Forse, la stagione dei sindaci non è finita, anzi sta rinascendo anche con nuove personalità che si affacciano al proscenio politico ed amministrativo.