COMUNALI 2022. ORA IL CENTRO DESTRA SI FERMA, ATTESE DA ROMA LE DECISIONI DEI PARTITI

Prima la scomparsa di Enzo Fasano, Commissario Provinciale di Forza Italia, poi la crisi interna alla coalizione di centro destra dopo l’elezione di Sergio Mattarella. Tutto rinviato, almeno per il momento, tra i partiti del centro destra della Provincia di Salerno in vista delle Comunali 2020, in programma nella prossima primavera. Chi, già da qualche settimana, come Ernesto Sica dell’Udc ed Attilio Pierro della Lega, aveva sperato in una veloce convocazione di un tavolo provinciale di tutti i partiti del centro destra, adesso deve rallentare ed aspettare. Ci sarà prima da indicare il nome del nuovo dirigente provinciale di Forza Italia, poi bisognerà capire quale sarà la linea politica che arriverà da Roma, dai vertici dei partiti nazionali, oggi in una fase di grande gelo. Tutto puo’ rimettersi in moto, anche in pochi giorni ma la sensazione è che tutto venga rinviato senza una data precisa.

