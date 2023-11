COMUNALI 2024. LA GRANDE SFIDA DEI PARTITI E’ TUTTA NELL’AGRONOCERINOSARNESE

C’era Sarno, c’era Nocera Superiore ed ora c’è anche San Marzano sul Sarno: è nella zona dell’Agro che si giocherà, nella prossima primavera, la grande sfida dei partiti per le Comunali 2024. A Sarno ed a Nocera Superiore un banco di prova importante per il centro destra che è forza di governo e che dovrà dimostrare la maturità per arrivare unito alle elezioni e provare a conquistare comuni che, fino ad oggi, sono stati saldamente nelle mani del centro sinistra.

A San Marzano sul Sarno, invece, comune di poco piu’ di 10.000 abitanti ma con un alto valore strategico, il civismo della Zuottolo – che ha provato a tenere insieme diverse anime – è finito con le dimissioni dei nove consiglieri comunali. Il Pd, che ha sfiduciato l’ex primo cittadino, deve necessariamente guardare oltre; Fratelli d’Italia proverà a portare avanti un suo progetto politico; Forza Italia dovrà difendere l’ex sindaco, appena entrato a far parte del partito degli azzurri.