COMUNALI 2024. VERSO IL VOTO AMMINISTRATIVO NELLA PRIMA DOMENICA DI MAGGIO

E’ molto probabile che, nella prima domenica di maggio 2024, si terranno le amministrative del prossimo anno. Il Governo Meloni, infatti, sembra intenzionato a confermare la scelta dello scorso anno con la finestra elettorale fissata già a Maggio e con le Europee – che si terranno in un’unica giornata – da svolgere il 9 Giugno. Non c’è, ovviamente, nulla di ufficiale ma le indicazioni che arrivano da Roma sembrano andare in questa direzione, in attesa che ci sia il responso sulla Riforma delle Province che potrebbe catapultare tutta Italia in una nuova campagna elettorale che si andrebbe ad abbinare a quella per le elezioni Comunali.

