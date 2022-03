CONFCOMMERCIO CAMPANIA. GIUSEPPE GAGLIANO LASCIA L’INCARICO DI PRESIDENTE PROVINCIALE

“Oggi termina il mio mandato da Presidente provinciale di Confcommercio Campania e di Federalberghi. In una lettera indirizzata al Commissario Giacomo Errico e al Direttore Pasquale Russo ho rassegnato le mie dimissioni irrevocabili e con effetto immediato. È stata una scelta sofferta ma necessaria, presa a seguito di una serie di accadimenti che mi hanno fatto profondamente riflettere sul mio ruolo in Associazione e sulla impossibilità di continuare a sostenere il mandato fiduciario che mi è stato affidato con il ruolo di Presidente.”

Lo scrive in una lettera aperta Giuseppe Gagliano.

Faccio un passo indietro, lascio il campo e la partita, chiudendo questo mio percorso senza rimpianti.

Tutto quello che abbiamo fatto, prima con l’avventura dei Giovani Imprenditori di Confcommercio, poi con Federalberghi e con il mandamento di Confcommercio Salerno è stato bello, entusiasmante, coinvolgente… lo voglio dire chiaramente: IMPORTANTE.

Sono e sarò sempre grato all’Associazione per la fiducia riposta nella mia persona, per l’opportunità di crescita e per avermi permesso di incontrare tante persone.

Sono orgoglioso di poter annoverare molte di queste persone tra i miei migliori amici.

Lascio consapevole che la forza di un’Associazione sta nel gruppo ed è nel saper fare gruppo che trova le risorse per sopperire alla mancanza di un singolo.

Per questo so che Confcommercio sarà certamente in grado di continuare il percorso di crescita cominciato a Salerno da qualche anno.

Io non posso che concludere il mio mandato ringraziando tutti i Consiglieri, compagni di un viaggio straordinario.

Una speciale menzione va al Commissario Giacomo Errico che ha rappresentato per me un faro da seguire in ogni momento di incertezza.

Ringrazio il Direttore, tutta la struttura regionale e, soprattutto, i funzionari e l’ufficio stampa di Salerno che non hanno mai fatto mancare il supporto.

Un grande grazie va infine a tutti gli imprenditori salernitani che in questi anni hanno avuto fiducia in noi di Confcommercio e Federalberghi.