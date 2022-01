CONFINDUSTRIA SALERNO PRESENTA IL CORSO PER NUOVE AREE TECNOLOGICHE

Lunedì 31 gennaio p.v., alle ore 11.00, nella sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore Galilei – Di Palo di Salerno, avrà luogo l’inaugurazione del corso ITS per Tecnico Superiore per l’Automazione ed i Sistemi meccatronici (Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy – Sistema Meccanico”).

Il corso, organizzato da ITS Antonio Bruno con la collaborazione di Confindustria Salerno e Istituto Istruzione Superiore “Galilei – Di Palo” e finanziato dalla Regione Campania, vedrà la partecipazione di 21 giovani diplomati che hanno superato le selezioni tenutesi negli scorsi giorni.

All’evento di apertura interverranno: il Presidente del Gruppo Metalmeccanico, di Confindustria Salerno, Pasquale Gaito; il Presidente della Fondazione ITS “Antonio Bruno”, Giuseppe Bruno; il Dirigente dell’’IIS Galilei – Di Palo, Emiliano Barbuto; il Presidente di Unioncamere e CCIAA di Salerno, Andrea Prete, e l’Assessore regionale alla Scuola, Lucia Fortini.

Le conclusioni saranno affidate al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.