CONGRESSO REGIONALE PD. NESSUNA DECISIONE, TUTTO RINVIATO A DATA DA DESTINARSI

L’ottimismo delle ultime ore in casa Pd Campania si è scontrato con la decisione del Commissario Regionale Misiani di non decidere sulla data e sulla eventualità di celebrare il Congresso Regionale del Partito Democratico. Come in un lento ballo della mattonella, si fa un passo avanti e subito dopo un passo indietro, rimanendo, sostanzialmente, al punto di partenza. Che, nel caso di specie, si chiama Commissariamento del Pd in Campania, proprio in casa di De Luca che sa benissimo che dal Congresso dipende non solo il futuro del terzo mandato ma, anche, il sostegno del Partito Democratico alla sua ricandidatura – sarebbe la quarta consecutiva – alla carica di Presidente della Regione Campania. Ed allora se c’è una parte che ha fretta, quella del Pd Campano, ce n’è un’altro, quella che fa riferimento alla Segreteria Nazionale, che punta a rinviare tutto al dopo Europee, quando il quadro sarà piu’ chiaro ed anche i numeri del Pd in Campania potranno avere un peso specifico nelle decisioni.

