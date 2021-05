COPRIFUOCO ALLE 24 TRA UNA SETTIMANA ? ECCO, IN PARLAMENTO, CHI VUOLE L’ALLUNGAMENTO

Dopo l’appello di Fratelli d’Italia – che ha anche presentato una mozione – adesso anche altri partiti, questa volta di maggioranza, spingono per prorogare, già a partire da lunedi’ prossimo, il coprifuoco alle 24:00, spostando in avanti di due ore le lancette del rientro obbligatorio in casa. Lega ed Italia Viva, in queste ore, spingono sul Presidente del Consiglio perchè, entro la fine della settimana in corso, venga adottato il provvedimento tanto invocato soprattutto dal mondo della ristorazione. Molto piu’ prudenti, invece, gli altri partiti.

“A chi si fa vanto delle prossime riaperture dico che queste ci saranno solo perché c’è stato rigore e chi, come noi, ha vigilato perché il rigore fosse rispettato”. Enrico Letta chiarisce così che “se si parla di riaperture è perché c’è stata responsabilità. Gli italiani lo sanno bene, e non vanno dietro ai pifferai magici”.

M5s “è favorevole a che ciò avvenga ma per noi, fin dall’inizio della pandemia, al primo posto c’è e c’è sempre stata la tutela della salute dei cittadini. No a un ‘liberi tutti’, quindi”, sottolineano i parlamentari pentastellati.

Resta, invece, in silenzio il Ministro della Salute Roberto Speranza, anche perchè una modifica del coprifuoco boccerebbe tutte le sue scelte imposte all’interno del governo nell’ultimo anno.