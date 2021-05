CORRADO MATERA: “BENE APPROVAZIONE LEGGE SU PAGAMENTI AGRICOLTURA”

“In Consiglio Regionale, abbiamo approvato la legge istitutiva dell’Agenzia Regionale per i pagamenti in agricoltura della #Campania. È un importante risultato per ridurre i tempi di pagamento per le aziende agricole e per migliorare i servizi mirati a risolvere le criticità nei pagamenti.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale Corrado Matera.

Continua l’attenzione per il settore dell’agricoltura con l’esame in commissione della legge sulle De.Co, per istituire il Registro regionale De.Co, con la creazione di un apposito logo identificativo per promuovere e valorizzare tante specialità agroalimentari dei nostri territori.