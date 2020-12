CORRADO MATERA: “NELLA LEGGE DI BILANCIO NON MANCANO SOSTEGNI PER AUTISMO E FASCE DEBOLI”

“In consiglio regionale, abbiamo approvato il DEFRC ( Documento di economia e finanza regionale) e la relativa risoluzione di maggioranza, che prevede tra gli indirizzi predisposti: la riformulazione di una una nuova legge regionale sull’autismo; l’attivazione di un fondo per le aziende in crisi; un sostegno per le famiglie e la denatalità.

Importanti interventi varati anche nella legge di Stabilità che ha stabilito, in continuità con la precedente legislatura, significative iniziative in materia di attività culturali, per valorizzare il patrimonio culturale immateriale della nostra Regione, ma anche la cultura enogastronomica mediterranea attraverso la diffusione e la promozione delle produzioni e delle tradizioni locali.”

Lo scrive Corrado Matera, Consigliere Regionale e Capogruppo del Gruppo Misto.

Non mancano interventi a sostegno della disabilità e delle fasce deboli, in particolare per i bambini disabili provenienti da contesti socio- economici svantaggiati. Rilevanti anche le misure a favore dello sport e dell’impiantistica sportiva.

Rifinanziato anche il trasporto gratuito per gli studenti.

Nell’ambito del governo del territorio sono stati prorogati i termini per il piano casa e per l’approvazione del PUC.

Infine, è stata prevista l’esenzione per il 2021 della Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo ad uso turistico-ricreativo.