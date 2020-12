CRISI DI GOVERNO E VOTO ? DAVVERO CREDETE A BABBO NATALE ? VOTANO TUTTO E RESTANO IN CARICA

Ma davvero c’è qualcuno che crede che una eventuale crisi di Governo possa portare al voto anticipato ? Realmente immaginate che gli attuali parlamentari (vale per tutti) mettano a rischio altri due anni di mandato – e di indennità parlamentare – per dimostrare coerenza e credibilità ? E’ piu’ facile che Babbo Natale in persona, alle 22:00 del 24 Dicembre, bussi alla vostra porta per consegnarvi, nel pieno rispetto dei DPCM del Presidente Conte, i doni e le strenne.

Hanno il terrore del voto, soprattutto i tantissimi neo parlamentari del Movimento 5 Stelle che, in questi primi tre anni di lavoro (?) a Roma hanno votato tutto ed il contrario di tutto – basta ricordare cosa è accaduto con il MES e con i Decreti Sicurezza – pur di rimanere in carica.

Certo, qualcuno di tanto in tanto sventola lo spauracchio delle elezioni ma è solo una strategia: nessuno ha intenzione di tornare alle urne, tanto piu’ che oramai basta scavallare il mese di luglio 2021, entrare nel semestre bianco ed il gioco è fatto.