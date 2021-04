DECRETO SOSTEGNI 2: FONDI IN BASE ALL’UTILE E NON SOLO AL FATTURATO

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, riconoscendo qualche criticità emersa dall’applicazione del Decreto Sostegni nella elargizione dei fondi alle attività colpite dalla crisi per il Covid 19, ha annunciato che nel Decreto Sostegni 2, in via di definizione in attesa dell’approvazione del nuovo scostamento di bilancio, verrà introdotto, accanto al criterio del fatturato, anche quello dell’utile e dell’imponibile fiscale. In questo modo sarà verificabile l’impatto della pandemia sui conti delle singole aziende: Draghi, pero’, ha sottolineato come questo criterio renderà meno rapidi i pagamenti in favore delle imprese, nella misura di 2 o 3 settimane.

