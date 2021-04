EBOLI, COMUNALI 2021. MELCHIONDA IN CAMPO ? CON LUI INTESA FORZA ITALIA-ITALIA VIVA

Martino Melchionda, già sindaco del Comune di Eboli, oggi all’interno di Forza Italia e molto vicino all’ex Governatore della Campania Stefano Caldoro, sarebbe sul punto di accettare una candidatura per le prossime comunali sulla base di una intesa tra il partito degli azzurri e Italia Viva. Una ipotesi che, se confermata nei prossimi giorni, metterebbe da parte la candidatura a sindaco di Tonino Cuomo, sostenuto da Italia Viva: un laboratorio politico, simile per alcuni aspetti, a quello messo in campo, nella scorsa tornata elettorale, nel Comune di Eboli, con la candidatura di Enzo Calce. Melchionda, dunque, potrebbe essere il nuovo candidato a sindaco per le prossime comunali di Eboli.

Share on: WhatsApp