EBOLI. LA NUOVA GIUNTA DEL SINDACO MASSIMO CARIELLO ENTRO MARTEDI’

E’ in dirittura d’arrivo la composizione della nuova Giunta Comunale di Eboli che il sindaco confermato Massimo Cariello si appresta a varare dopo l’eccezionale vittoria del 20 e 21 Settembre. Entro martedì saranno ufficializzati i nomi dei nuovi assessori che affiancheranno Cariello nella gestione dell’amministrazione comunale di Eboli. Ancora due giorni di attesa per tutti gli elettori, ma soprattutto per tutti gli eletti in maggioranza, come anche per i primi dei non eletti delle sei liste che hanno sostenuto la vittoriosa campagna elettorale di Massimo Cariello.

