EBOLI. TONINO CUOMO: “LISTE PRONTE, ADESSO BISOGNA PARLARE CON LA CITTA’ “

Entro la fine della settimana, dopo la breve pausa di Ferragosto, verrà inaugurato il comitato elettorale di Tonino Cuomo, candidato alla carica di Sindaco di Eboli, sostenuto da tre liste per la prossima campagna elettorale. “Le liste sono pronte”, sottolinea Cuomo alle prese con gli ultimi preparativi per l’apertura del comitato elettorale, “sono forti, competitive e rappresentative di tutto il territorio comunale. Adesso è arrivato il momento di lasciare da parte la tattica politica e di parlare alla città, rivolgersi a tutti i cittadini di Eboli per spiegare loro quale città immaginiamo per i prossimi 5 anni”.

