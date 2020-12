ECOAMBIENTE, LA SOCIETA’ GUIDATA DAL PARTITO DEMOCRATICO: PETROSINO, LEMBO E FIORE

E’ stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione della società pubblica Ecoambiente e, come era immaginabile, l’assemblea dei soci, ha indicato i tre nomi del nuovo consiglio di amministrazione, pescando all’interno della classe dirigente del Partito Democratico.

Confermato, come Commissario e futuro presidente, Vincenzo Petrosino, reduce dalla campagna elettorale per le Regionali 2020, all’interno della lista del Partito Democratico, interessato alla candidatura a sindaco per il Comune di Nocera Inferiore nel 2022.

Un candidato sindaco sconfitto, invece, entra a fare parte del nuovo Consiglio di Amministrazione di Ecoambiente: si tratta del consigliere comunale di opposizione del comune di Campagna Andrea Lembo, già al lavoro per le prossime elezioni comunali nel centro della provincia di Salerno.

Arriva, infine, dal consiglio comunale di Pagani la terza nomina all’interno del nuovo CDA: si tratta della consigliera comunale Giusy Fiore, da sempre interna al Partito Democratico, impegnata nell’ultima tornata elettorale con la candidatura di Aldo Cascone ma anche candidata alle politiche del 2018.