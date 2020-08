ENRICO FARINA (M5S): “BATTIPAGLIA, SITUAZIONE AMBIENTALE PESSIMA. ECCO COME CAMBIARE”

Con il deputato della Commissione antimafia, on. Luca Migliorino, nativo di Battipaglia ed eletto nel collegio di Siena, ho trascorso questa atipica vigilia di ferragosto ad approfondire il problema delle discariche nella nostra città – capofila della Piana del Sele.

In visita per sostenere la campagna elettorale per le regionali, nell’ambito della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina, insieme alla candidata battipagliese Carmela Bufano, l’on. Migliorino ha rappresentato il forte disgusto per quanto sia peggiorata la condizione ambientale della nostra città di Battipaglia. Per tale ragione ha voluto approfondire e toccare con mano, anzi co #naso, il problema dei rifiuti.

Come candidato battipagliesie alle prossime Regionali, ho voluto far comprendere appieno al nostro concittadino Migliorino il dramma vissuto dai migliaia di battipagliesi, costretti ogni giorno a rintanarsi nelle proprie case, per sfuggire ai miasmi che provengono dai siti nei quali sono lavorati i rifiuti da cui si sprigiona un olezzo infernale che infesta l’aria per km.

Una condizione di indecenza per la salute e per la dignità, sia dei cittadini che dello stesso territorio, il quale dovrebbe essere valorizzato nelle sue potenzialità, piuttosto che doversi difendere da una cattiva gestione regionale dei rifiuti.

Come candidato al consiglio Regionale, affermo con forza l’ obiettivo prioritario di restituire a Battipaglia ed alla Piana del Sele la dignità di territorio, sicuro che, da oggi, avremo un ulteriore supporto istituzionale nel nostro concittadino Migliorino, il quale compulserà le istituzioni, a partire dalla Commissione Antimafia, di cui fa parte con il presidente on. Morra, per assicurare che la gestione dei rifiuti avvenga secondo il rispetto delle norme e dell’ambiente.