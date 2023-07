ENRICO LETTA COME LUIGI DI MAIO: BOCCIATO IN ITALIA, PROMOSSO IN EUROPA

Dopo Luigi Di Maio, anche Enrico Letta avrà un prestigioso incarico dall’Unione Europa. I due leader politici, usciti con le ossa rotte dalle elezioni politiche del 2022 in Italia, saranno presi “in cura” dalla Commissione Europea: e dopo la nomina a consigliere per i rapporti con i paesi arabi, affidata all’ex leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, per Letta, già Segretario Nazionale del Partito Democratico, è pronto il ruolo di consulente per il rilancio del mercato unico europeo. Bocciati nel voto popolare in Italia, promossi in Europa: Di Maio e Letta resteranno in carica fino alle prossime elezioni Europee del 9 Giugno del 2024.

Share on: WhatsApp