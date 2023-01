EUROPEE 2024. IN CAMPANIA FORZA ITALIA PARTE DA TRE USCENTI: MARTUSCIELLO, VUOLO E ADINOLFI

Sono ben tre gli uscenti – tutt’ora in carica al Parlamento Europeo – che, oggi, militano all’interno di Forza Italia in Campania: il Commissario Regionale del partito degli azzurri Fulvio Martusciello, Lucia Vuolo (eletta con la Lega di Matteo Salvini alle elezioni del 2019) e l’europarlamentare Isabella Adinolfi (provenienti dal Movimento 5 Stelle). Tre uscenti solo in Campania, senza considerare che il macro collegio è composto anche da Puglia, Calabria, Molise, Basilicata. Una lista che, salvo clamorosi colpi di scena, in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo anno sembra già definita, almeno per quel che riguarda la componente campana dei candidati e delle candidate. C’è da aggiungere che tanto Lucia Vuolo quanto Isabella Adinolfi hanno lasciato i rispettivi partiti di appartenenza con ampio anticipo rispetto al termine della legislatura, evitando di finire al centro di accuse di cambi di casacca legati a ragioni di carattere elettorale.

