EVA LONGO: “CRESCONO LE ADESIONI AL COMITATO PER IL NO AL REFERENDUM”

Per il Comitato del No al referendum ho ricevuto, questa mattina, le autorevoli adesioni di Angelica Saggese, coordinatrice di Italia Viva, Gina Fusco di Angri e Francesco Morra Sindaco di Pellezzano”. Lo annuncia Eva Longo, già senatrice della Repubblica, e fra le animatrici del comitato apartitico ‘Libero ed Impertinente per il No al Referendum’.

“Una grande battaglia di civiltà e democrazia – dice la Longo – che unisce oltre gli schieramenti politici. Sono certa altri sostegni arriveranno”.

Ed in questa direzione si allinea il giornalista Gaetano Amatruda.

“In poche ore – ricorda – sono arrivate centinaia di adesioni, tante dalla società civile. Tra queste quella dell’avvocato Manuel Gatto, dell’imprenditore Alessio Leone e di Giuseppe Coglianese dell’associazionismo giovanile”.