FEDERICO CONTE (LEU): “ONDATA MALTEMPO, MI ATTIVERO’ SUBITO CON IL GOVERNO”

“L’ondata di vento e pioggia di queste ore sta seminando danni e disagi in tutta la provincia di Salerno. Si segnalano decine di problemi: allagamenti, colture compromesse, serre distrutte, limoneti spazzati via. Sono allagate vaste aree dell’agro nocerino-sarnese, sono esondati il fiume Picentino e il fiume Asa; anche il Sele è drammaticamente ingrossato e preoccupa non poco; il fiume Lambro è uscito dagli argini e ha allagato la zona di Palinuro.” E’ quanto dichiara il deputato di Leu Federico Conte.

Problemi anche in costiera: si segnalano frane a Cetara, Vietri e Maiori, che hanno coinvolto anche i limoneti. Sono chiuse molte strade per frane e allagamenti (l’ex statale 18 a Vietri sul Mare, le provinciali 56 a Prignano Cilento, 46 a Lustra, 373 Ravello – Scala, la 334 Serre-Eboli e altre). Abitazioni, aziende agricole, attività agrituristiche e campi coltivati riportano danni notevoli. Credo si debba valutare il riconoscimento dello stato di calamità naturale e programmare interventi urgenti soprattutto a tutela delle attività economiche e agricole. Mi attiverò subito presso il Governo per chiedere un intervento.