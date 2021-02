FIDUCIA A DRAGHI ? IL MOVIMENTO 5 STELLE PENSA ALLA PIATTAFORMA ROUSSEAU

Dopo aver bocciato, già nella serata di ieri, un Governo tecnico, come quello guidato da Mario Draghi, adesso il Movimento 5 Stelle ci ripensa ed inizia a valutare la possibilità che a votare siano gli iscritti della Piattaforma Rousseau, cosi’ come accaduto in occasione della nascita del Governo Conte 2.

Ad annunciarlo è Vito Crimi, lo stesso che nella serata di ieri si era affrettato a chiudere qualsiasi ipotesi di sostegno da parte del Movimento 5 Stelle, ad un governo non di natura politica.

I tempi per una eventuale consultazione sulla Piattaforma? Sicuramente, qualora dovesse passare la regola del voto su Rousseau, si terrebbe dopo l’incontro tra il Presidente incaricato Mario Draghi e la delegazione del Movimento 5 Stelle.