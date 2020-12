FINANZIARIA 2021. ARRIVA LO SMARTPHONE GRATUITO PER CHI HA UN ISEE SOTTO I 20.000 EURO

Arriva il “kit digitalizzazione”: chi vive in famiglie con un reddito Isee sotto i 20 mila euro potrà avere per un anno un cellulare “in comodato d’uso” connesso ad Internet, con incluso l’abbonamento a due “organi di stampa” e l’app Io.

Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare. La novità è prevista da un emendamento alla manovra contenuto nel pacchetto delle proposte riformulate, ancora oggetto di limature, che saranno messe al voto tra oggi e domani in commissione Bilancio alla Camera. Per poter ottenere il kit occorre avere la Spid. Il finanziamento previsto è di 20 milioni di euro per il 2021