FISCIANO. IL SINDACO SESSA E LA CAMPAGNA VACCINALE: INCONTRO LUNEDI’ 10 MAGGIO

Dopo un’iniziale fase di stallo, anche nel Comune di Fisciano la campagna vaccinale ha raggiunto buoni risultati, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale in collaborazione con il distretto locale dell’Asl.

E per questa ragione il Sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa, nella mattinata di lunedi 10 maggio, terrà un incontro con gli organi di informazione per illustrare i traguardi raggiunti ma anche per evidenziare quelle che sono state le criticità di una campagna che si è scontrata, spesso, con alcuni problemi legati alla fornitura di vaccini. Sessa, d’altro canto, insieme ai sindaci della Valle dell’Irno è stato tra i firmatari di una diffida che i comuni hanno indirizzato proprio all’Asl di Salerno per evidenziare le problematiche di una campagna di vaccinazione che ha registrato, nel territorio, notevoli ritardi.