Dopo anni di attesa, e di disagi per tutti gli automobilisti della Valle dell’Irno, è in arrivo l’avvio della procedura per la eliminazione del passaggio a livello nella zona di Lancusi. Ad annunciarlo il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa che, insieme a tutto il Consiglio Comunale, affronterà l’argomento nel corso del prossimo consiglio, in programma il 30 dicembre.

