FORZA ITALIA. A NAPOLI CON BERLUSCONI SENZA IL COORDINATORE, DE SIANO NON DECIDE

Nulla di fatto, come era facilmente prevedibile, dopo l’ennesima visita a Salerno del Coordinatore Regionale di Forza Italia Mimmo De Siano che, nella mattinata di lunedi’, ha incontrato i parlamentari salernitani. Nel corso della riunione non è stato, neppure, sfiorato il tema della nomina del nuovo Coordinatore Provinciale del partito degli azzurri, ruolo che, dopo la scomparsa di Enzo Fasano, resta ancora vacante ed in attesa di una indicazione. La riunione è stata, interamente, dedicata alla organizzazione dell’evento del 20 e 21 Maggio quando, a Napoli, tornerà il Presidente Silvio Berlusconi: e la Provincia di Salerno parteciperà all’appuntamento, cosi’ come già accaduto in occasione degli Stati Genarali di Roma, senza la figura del Coordinatore Provinciale. Intanto, per le prossime elezioni amministrative non ci sarà in nessuno dei comuni chiamati al voto la lista di Forza Italia: ad Agropoli si pensa ad una civica da formare insieme alla Lega, nessuna presenza a Nocera Inferiore ed a Mercato San Severino.

