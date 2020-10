FORZA ITALIA. IL COORDINATORE REGIONALE DE SIANO PERDE LE COMUNALI A LACCO AMENO

Domenico De Siano, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, ha perso il turno di “bella” per le Comunali a Lacco Ameno, centro dove lo stesso da anni era sindaco. Una seconda chiamata alle urne dopo il pareggio totale al primo turno e poi la sconfitta con oltre 100 voti di differenza su 3000 votanti che determinano la sconfitta di De Siano proprio nel suo feudo.

Adesso si aprirà un confronto all’interno di Forza Italia per la nuova reggenza regionale ? In corsa, da tempo, c’è il nome di Fulvio Martusciello, europarlamentare impegnato anche nella composizione delle liste per le Regionali 2020 in Campania. Non è da escludere, pero’, che un ruolo possa essere assegnato anche a Stefano Caldoro.