GLI IMPRESENTABILI: ATTESA PER LA PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DELLA COMMISSIONE ANTIMAFIA

Venerdi’ 1 Ottobre alle 17:00 la Commissione Parlamentare Antimafia renderà pubblico l’elenco degli “impresentabili”, i candidati che per motivi di carattere giudiziario o per legami con alcuni ambienti della criminalità organizzata non dovrebbero essere candidati alle prossime elezioni comunali e regionali. La verifica da parte della Commissione Antimafia riguarda, insieme alla Regione Calabria, tutti i comuni capoluogo di Regione chiamati al voto. Oltre a questi centri si è deciso di verificare tre comuni campione in tutta Italia, anche se non si tratta di capoluoghi di regione: Varese, Latina e Caserta. In Campania, pero’, l’accertamento da parte della Commissione Parlamentare Antimafia riguarderà anche le candidature del Comune di Arzano (Napoli), sciolto dal Ministero dell’Interno per infiltrazioni camorristiche.

