GUIDO MILANESE ELETTO CON FORZA ITALIA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il noto medico salernitano Guido Milanese, già parlamentare nella 14esima legislatura con Forza Italia, è stato eletto alla Camera dei Deputati nella lista proporzionale di Napoli: il risultato è giunto al termine di un lungo conteggio dei voti e grazie all’elezione di Antonio Tajani e Marta Fascina in altri collegi. Per Guido Milanese si tratta di un ritorno alla politica attiva, dopo un periodo nel quale ha continuato a militare all’interno di Forza Italia. Milanese, dunque, per essendo stato eletto a Napoli rappresenterà la Provincia di Salerno all’interno del Gruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati.

