IANNONE (FDI): “DE LUCA VUOLE ELEZIONE DIRETTA PRESIDENTE REPUBBLICA? FIRMI NOSTRO REFERENDUM”

“Oggi De Luca dice di volere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Lo invitiamo a venire a firmare la proposta di referendum lanciata già da tempo da Giorgia Meloni. Così per una volta potrebbe non solo fare chiacchiere. La Destra da sempre e’ per l’elezione diretta del Capo dello Stato ma la sinistra di cui De Luca ha fatto sempre parte ha sempre bollato questa iniziativa come una svolta autoritaria. Una cosa è certa, cioè che con elezione diretta del Presidente della Repubblica non ci sarebbero stati sempre uomini del centrosinistra al Quirinale. Aspettiamo De Luca ai nostri gazebo, in fila però.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

Share on: WhatsApp