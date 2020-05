IL COMUNE DI SANTA MARINA RINUNCIA ALLE MASCHERINE DELLA REGIONE CAMPANIA. ECCO PERCHE’

Il Comune di Santa Marina rinuncia alle 400 mascherine “date” dalla Regione.

Attese lunghissime, meglio tardi che mai direte voi.

Non bisogna creare polemiche direte voi.Lo scrive Giovanni Fortunato, Sindaco del Comune di Santa Marina.

Invece mi sembra giusto far notare la situazione imbarazzante che si sta creando. Per i comuni inferiori a 10.000 abitanti le mascherine dovevano essere ritirate a Caivano, con tanti uffici in provincia, ma lasciamo stare anche questo. Tra spese di viaggio e personale ci si poteva aspettare un numero di almeno 2000, 3000 mascherine? Invece no, appena 400.

La fase 1 come la fase 2 verrà gestita con la stessa chiarezza ed efficienza, fatto per cui le mascherine verrano comprate e consegnate gratuitamente dal comune stesso.

Grazie De Luca, se la simpatia andasse di pari passo con la concretezza degli aiuti ai cittadini ed agli imprenditori saresti un leader a livello mondiale.

Share on: WhatsApp