IL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONVOCATO PER LUNEDI’ 28 AGOSTO: SULLO SFONDO LA LEGGE DI BILANCIO

L’ordine del giorno non è stato ancora reso noto, ma il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva, previsto per domani, a palazzo Chigi, potrebbe cominciare ad affrontare la prossima legge di Bilancio che secondo il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, “sarà complicata. Tutte le leggi di Bilancio sono complicate, lo è stata anche quella dell’anno scorso. Siamo chiamati a decidere delle priorità. Non si potrà fare tutto – le parole pronunciate nei giorni scorsi dall’esponente dell’esecutivo al meeting di Comunione e Liberazione, a Rimini -. Il rinnovo del cuneo fiscale è una delle priorità, così come la difesa del potere di acquisto delle famiglie”.

