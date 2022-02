IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA ALL’UNANIMITA’ MOZIONE M5S SU SANITA’

“Con l’approvazione all’unanimità di una mozione a nostra firma, abbiamo impegnato la Regione perché si dia inizio a una vera e propria rivoluzione che potenzierà, una volta per tutte, l’offerta pubblica sanitaria in Campania”. Lo annuncia la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino, che con il consigliere regionale M5S Vincenzo Ciampi ha firmato la mozione sulla “razionalizzazione dell’offerta di prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea specialistica ambulatoriale”. “La ridefinizione dei tetti di spesa – sottolinea Ciarambino – ha comportato, purtroppo, che la stragrande maggioranza dei cittadini siano stati lasciati senza assistenza, tenuto conto che i budget per il privato, che ad oggi eroga l’85% delle prestazioni complessive, si esauriscono prima della metà del mese e che il sistema sanitario pubblico si è dimostrato incapace di garantire la qualità dell’assistenza e il numero di prestazioni garantiti dalle strutture convenzionate. Non possiamo consentire che siano i cittadini a pagare, sulla propria pelle, la regolamentazione dei rapporti pubblico-privato. Con questa mozione puntiamo a far funzionare gli ambulatori anche nei fine settimana e nelle ore serali, avviando nel contempo una ricognizione di tutta la strumentazione in dotazione delle Asl che giace inutilizzata o negli scantinati per scarsa manutenzione o per guasti banali. Puntiamo inoltre a definire, come obiettivo prioritario per tutti i direttori generali, lo smaltimento delle liste di attesa. Abbiamo segnato un punto anche a favore dei cittadini malati di tumore, che già vivono il dramma della loro malattia e che si devono accollare anche interminabili file per le prescrizioni e le prenotazioni ogni volta che c’è un da effettuare follow up. Con questa mozione, i pazienti oncologici potranno avere accesso diretto alle prestazioni diagnostiche, bypassando la estenuante trafila delle prenotazioni, perché sarà direttamente lo specialista a occuparsene. “Nel contempo – concludono Ciarambino e Ciampi – sarà necessario istituire, in tempi rapidi, un Cup unico regionale che comprenda anche l’offerta dei privati convenzionati, grazie al quale sarà possibile finalmente dimezzare i tempi di attesa e definire criteri di vicinanza territoriale per effettuare di visite ed esami. Ora auspichiamo che sia data immediata attuazione a un impegno votato all’unanimità da tutto il Consiglio regionale. Solo così possiamo dare vita a un percorso che condurrà in Campania a un’assistenza di qualità e in tempi celeri”.

