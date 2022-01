IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE BIANCHI SMENTISCE DE LUCA: “IL 93% DELLE CLASSI SONO IN PRESENZA”

“Il 93% delle classi delle scuole italiane”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione Bianchi, “al momento sta svolgendo lezione in presenza. In questi giorni sento stime infondate”. Sono queste le dichiarazioni rilasciate da Bianchi, nel corso dell’audizione in Commissione alla Camera dei Deputati.

“Il grosso dei contagi è avvenuto quando le scuole erano chiuse”. Così il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in audizione davanti alla Commissione Cultura alla Camera per riferire sull’organizzazione delle attività scolastiche nell’attuale contesto di pandemia di Covid-19.