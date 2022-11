IL PD PRESENTA ALFIERI E SI DIMENTICA DI MATERA E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Oggi è la giornata della presentazione ufficiale del candidato alla Presidenza della Provincia Franco Alfieri, uomo del Partito Democratico per le prossime provinciali del 20 Novembre. Appuntamento istituzionale nella sede provinciale del PD ma nell’invito, diramato agli organi di informazione da parte della Segreteria Provinciale, mancano nell’elenco dei presenti non solo tutti i consiglieri provinciali di maggioranza ma anche il promotore della lista Uniti per la Provincia Corrado Matera. Una semplice dimenticanza ? Intanto nell’elenco dei partecipanti alla conferenza stampa, insieme a Piero De Luca, figura anche la Segretaria Provinciale di Italia Viva Sessa, in rappresentanza del partito che alle ultime elezioni provinciali non ha sostenuto il Partito Democratico. Come anche alle Politiche del 25 Settembre.

